Le cofondateur et président de Vista Equity Partners, Brian Sheth, qui siège au conseil d’administration de Datto depuis l’acquisition du fournisseur de plateforme MSP par le fonds d’investissement il y a trois ans, se retire juste avant l’introduction en bourse rapporte CRN.

Brian Sheth, 44 ans, était l’un des neuf administrateurs de Datto à avoir signé le dépôt en bourse de la société le 29 septembre S-1. Toutefois, un nouveau dépôt modifié le 14 octobre, ne l’inclut pas. Brian Sheth a travaillé chez Bain Capital sur les rachats par emprunt d’entreprises technologiques avant de co-fonder Vista. Adrian Dillon, ancien directeur financier de Skype et d’Agilent Technologies, l’a remplacé au conseil d’administration de Datto.

Ceci intervient après que le dernier dépôt auprès de la SEC ait indiqué que la participation de 72,2% au capital de Datto poserait un conflit d’intérêt pour les investisseurs et l’entreprise elle-même après son entrée en bourse. Celle-ci doit intervenir ce mercredi et pourrait rapporter à l’entreprise jusqu’à 601,3 millions de dollars qui serviraient à éponger ses dettes.

En décembre, Bloomberg rapportait que Brian Sheth avait indiqué qu’il souhaitait quitter l’entreprise.

On notera que l’entrée en bourse intervient une semaine après que le CEO de Vista, Robert Smith, ait reconnu avoir « commis des crimes graves » dans un affaire de fraude fiscale de 2 milliards de dollars impliquant le CEO de la société de conseil Reynolds et Reynolds, Robert Brockman. Celui-ci est accusé par la justice d’avoir commis la plus grande fraude fiscale jamais commise par un individu., notamment au travers de la création de sociétés écrans au Belize et à Nevis et le dépôt de fausses déclarations de revenus entre 2006 et 2014.

Selon nos confrères de CRN, l’implication de Vista dans cette affaire divise les MSP en deux camps : ceux qui qui ne se préoccupent que de l’élan de la croissance de Datto et ceux qui s’inquiètent du contrôle de Vista sur le conseil d’administration de la société.