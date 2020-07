Datto annonce le rachat de l’australien Gluh Pty, à l’origine d’une plate-forme d’approvisionnement SaaS qui permet aux MSP (fournisseurs de services infogérés) de simplifier l’achat de produits et services informatiques pour leurs clients. « La technologie de Gluh automatise les processus de sélection de produits, de cotation et de vente de produits et services informatiques pour les MSP », explique Datto dans son communiqué.

La plate-forme permet d’établir en quelques dizaines de secondes des devis faciles à modifier et de créer des catalogues simplifiés à parti desquels les PME peuvent directement acheter. Ces outils de cotation et de création de places de marché permettent aux MSP de vendre un portefeuille informatique plus large tout en leur économisant du temps et en améliorant leur rentabilité, souligne Datto.

Datto précise que le produit, actuellement intégré dans Autotask PSA (et d’autres produits comme ConnectWise Manage, Xero, Quickbooks et Stripe) n’est disponible qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le moment, mais qu’il dévoilera bientôt plus d’informations sur son intégration à l’offre Datto et sa disponibilité dans les autres géographies du groupe. Les opérations de Gluh seront maintenues à Melbourne (Australie) où se trouve son siège social, mais que toute l’équipe Gluh rejoindra Datto.