Le grossiste à valeur ajoutée Neovad enrichit son catalogue en référençant les solutions du pionnier américain de la virtualisation du stockage Datacore. Il se voit confier la distribution en France de ses produits phares, tels que SANsymphony pour le stockage en mode bloc et Swarm pour le stockage objet.

DataCore France entend s’appuyer sur l’expertise en cybersécurité et datacenters du grossiste pour dynamiser son activité et soutenir ses revendeurs. Autre objectif affiché, aider les entreprises privées et institutions publiques à optimiser le stockage et mieux sécuriser leurs données tout en leur permettant de répondre aux enjeux réglementaires tels que NIS 2.

« Nous avons trouvé en NeoVAD un véritable partenaire pour relever les défis du marché français et ainsi détecter de nouvelles opportunités nous permettant d’animer notre réseau de partenaires », commente dans un communiqué Pierre Aguerreberry, responsable des ventes Europe de l’ouest de DataCore. « Leur expertise, leur réseau et leur engagement seront des atouts majeurs pour renforcer notre proximité avec les revendeurs et accélérer la croissance de nos solutions en France. »

Neovad, qui compte 20 collaborateurs, met en place une équipe dédiée à DataCore pilotée par Fatiha Zendougui. Le pôle sera accompagné par deux commerciaux (nouveaux business et renouvellements) et une équipe technique, dont deux experts déjà certifiés DataCore.

« Ce partenariat marque une étape clé dans notre développement, et nous sommes déterminés à offrir aux revendeurs un accompagnement d’excellence pour maximiser le potentiel des solutions DataCore », déclare Jérôme Boulon, fondateur et CEO de NeoVAD.

Dans son dernier cycle de financement en juillet dernier, DataCore a levé 60 millions de dollars pour faire évoluer sa suite de stockage et l’adapter aux piles d’infrastructures modernes, notamment sur les volets cybersécurité et l’IA.