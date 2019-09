Après l’acquisition fin 2018 du groupe d’agences digitales Eucleia, Cyllene poursuit sa stratégie de croissance externe en rachetant Asema, un spécialiste du stockage et de l’hyperconvergence, étendant ainsi son expertise. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Créé il y a plus de 20 ans et basé à Issy-les-Moulineaux et à Aix-en-Provence, Asema compte parmi ses partenaires Atempo, Ctera, NetApp, Cisco, Veeam, Equinix et depuis peu de Cohesity. Le fournisseur de services prend en charge la totalité du cycle de vie des données (stockage en cloud privé ou hybride, sauvegarde, virtualisation). L’entreprise emploie 20 collaborateurs et des clients tels que France Television, Florette ou Clarins.

Une fois l’intégration réalisée, le personnel rejoindra le site Syllene d’Issy-les-Moulineaux.

Le PDG et co-fondateur d’Asema, Olivier Morel, prendra en charge les allainces stratégiques et les partenaires du groupe Cyllene.

.« La société Asema va apporter au groupe son expertise de l’intégration des solutions de stockage et d’hyperconvergence. Nous allons nous appuyer sur leur expérience et leur savoir-faire pour consolider nos solutions communes et en faire émerger des nouvelles », indique dans un communiqué Olivier Poelaert, président du Groupe Cyllene.