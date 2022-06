Le groupe Cyllene annonce sa onzième opération de croissance externe avec le rachat à 100% du capital de AW Innovate. Basée à Strasbourg, AW Innovate est une société de conseil en stratégie numérique orientée conception de sites marchands et développement d’applications. Créée en 1999, elle réalise 2,5 M€ de chiffre d’affaires avec une équipe de 25 personnes.

Pour Cyllene, cette opération est l’opportunité de renforcer le pôle digital qu’il a constitué au fil des années sur la base de ses rachats successifs. Cyllene l’avait formé en janvier 2019 lorsqu’il avait avalé le groupe d’agences digitales Eucléia. Il l’avait renforcé en avril 2020 en lui adjoignant les activités de la société spécialisée en traitement de données Leadeal marketing, et enfin celles de l’hébergeur devops Odiso en mars 2021. Un pôle qui pèse une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et qui mobilise plus d’une centaine de salariés sur les quelque 400 que compte le groupe.

AW Innovate lui apporte notamment son expertise en expérience utilisateur et en développement e-commerce. L’opération permet au passage à Cyllene de renforcer son maillage territorial en lui offrant une implantation à Strasbourg. AW Innovate devient à cette occasion son agence officielle dans la région avec pour mission de déployer localement le savoir-faire du groupe, notamment dans le domaine du négoce et des services d’infrastructures et du Cloud, et d’atteindre à terme 7 M€ de chiffre d’affaires avec un effectif d’une cinquantaine de personnes.

De son côté, AW Innovate voit dans les expertises Cloud et cybersécurité de Cyllene, le prolongement naturel de ses activités et l’occasion d’accélérer sa croissance. Franck Ohrel, le dirigeant et ex-principal actionnaire de AW Innovate, reste aux commandes de la société en tant que directeur de Cyllene Strasbourg, et entre au capital du groupe, à l’instar de ses deux ex-co-associés Antoine Graef et Rémi Claverie.