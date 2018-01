L’anglo-néerlandais Relx Group (anciennement Reed Elsevier), qui chapeaute notamment le groupe éditorial Elsevier et le groupe d’informations professionnelles et juridiques LexisNexis, va dépenser 817 millions de dollars pour s’offrir la start-up californienne ThreatMetrix à l’origine d’une solution d’authentification des utilisateurs et de lutte contre les fraudes en ligne qui s’appuie sur l’analyse des connexions entre les appareils, l’analyse comportementale et géographique de l’utilisateur et la détection des logiciels malveillants.

ThreatMetrix revendique l’analyse de plus de 100 millions de transactions quotidiennes, couvrant 35.000 sites de 5.000 clients parmi lesquels Netflix, Visa, Lloyds Banking Group, Airbnb, Lyft ou encore Swarovski. Basée à San Jose, la société est par ailleurs Silver Sponsor du Forum FinTech de Paris qui se déroule actuellement.

Déjà partenaire de Relx, le spécialiste de la cybersécurité sera intégré à la branche Risk & Business Analytics qui opère sous la marque LexisNexis Risk Solutions du groupe basé à Londres. « Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie de croissance organique soutenue par les acquisitions d’ensembles ciblés de données et de solutions analytiques qui sont les extensions naturelles de notre activité actuelle », explique dans un communiqué le CEO de Risk & Busines Analytics, Mark Kelsey.

L’opération devrait être finalisée au cours du premiers semestre.