Le groupe français de services de cybersécurité I-Tracing fait à nouveau évoluer son actionnariat. Il annonce l’entrée à son capital du fonds d’investissement britannique Oakley Capital, comme nouvel actionnaire de référence aux cotés des investisseurs historiques Eurazeo et Sagard. Ces derniers, actionnaires majoritaires depuis 2021, vont réinvestir dans la société, tout comme les fondateurs et dirigeants, ainsi que 80 cadres du du groupe.

L’accord prévoit un investissement global de 420 millions d’euros. La transaction valorise I-Tracing plus de 500 millions d’euros. Un triplement par rapport à la précédente valorisation de 165 millions en 2021.

« Depuis 2021, nous avons plus que doublé notre chiffre d’affaires, continué à structurer notre offre, renforcé notre organisation, recruté plus de 400 talents, accéléré notre croissance internationale et élargi notre offre de services avec une acquisition dans le domaine du Cloud Security. Nous pensons qu’il existe un potentiel significatif pour créer un MSSP de premier plan au niveau européen, par croissance organique et par croissance externe », déclare Théodore-Michel Vrangos, Président, d’I-Tracing (photo).

I-tracing emploie plus de 700 experts en cybersécurité et revendique 450 entreprises clientes. Elle dispose de filiales au Canada, à Hong Kong, en Malaisie, en Chine, en Suisse et au Royaume-Uni. Son offre couvre les services de détection des menaces et réponse aux incidents (MDR), gestion des identités et des accès, sécurité du cloud, protection des données et audit. Elle comporte aussi une offre premium de services managés SOC 24/7.

Forte d’une croissance organique régulière de 30% ces dernières années, I-Tracing vise un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros en 2024. En s’appuyant sur l’expertise et les réseaux d’Oakley Capital, d’Eurazeo et de Sagard, l’entreprise souhaite accélérer encore et s’imposer rapidement parmi les acteurs de référence dans le secteur des services de sécurité en Europe.