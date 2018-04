Econocom annonce pour le premier trimestre un chiffre d’affaires de 616,6 millions d’euros contre 551,7 millions d’euros un an plus tôt, soit une hausse de 11,8%. La croissance organique atteint 3,2%.

Après une forte intensité au 4ème trimestre (+28%), l’actrivité Technology Management & Financing energsitre un chiffre confirme donc d’affaires de 261,7 millions d’euros, en retrait de 6,3%. Dans son communiqué, le groupe franco-belge tient à préciser que « l’activité reconstitue son pipeline, que ce soit dans les activités traditionnelles du numérique ou dans des solutions de financement innovantes comme dans les modèles « as a service », les économies d’énergie, l’industrie ou l’éducation ». Il confirme donc les perspectives de croissance de cette activité sur l’année.

L’activité Services voit son chiffre d’affaires croître de 19,7 % à 258,1 millions d’euros sur le trimestre. Les activités historiques et les entités satellites contribuent à la forte croissance organique qui atteint 9,6 %.

L’activité Products & Solutions gagne des parts de marché notamment dans le secteur public. En intégrant les sociétés BIS aux Pays-Bas et en Belgique et Energy Net en Allemagne, acquises en 2017, le chiffre d’affaires atteint 96,8 millions d’euros, contre 56,7 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance légèrement supérieure à 70,5%. La croissance organique est de 16,4 %

Au cours du trimestre, le groupe a procédé à deux acquisitions ciblées afin de compléter ses savoir-faire en transformation digitale. Il a ainsi acquis 60 % d’Altabox en Espagne, spécialiste des services marketing digital. La société propose la conception et le déploiement de solutions d’affichage dynamique, de marketing sensoriel et auditif et d’analyse de trafic et de données et permet des synergies avec les autres compétences du groupe dans le secteur du retail. Altabox a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros.

Par ailleurs, Econocom a signé des accords en vue d’acquérir 100 % de BDF, un spécialiste italien des services managés du secteur banque/assurance. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 44 millions d’euros lors de son dernier exercice.

Les résultats du trimestre et les perspectives de croissance permettent à Econocom de confirmer ses objectifs 2018. A savoir : une croissance organique supérieure à celle du marché et une croissance du résultat opérationnel courant.

Rappelons que le mois dernier Jean-Louis Bouchard a cédé les rênes d’Econocom à son fils Robert Bouchard. Celui qui avait créé le groupe en 1974 sous le nom d’ECS, une entreprise spécialisée dans la location de matériel informatique, conserve toutefois la présidence du conseil d’administration.