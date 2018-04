Dans le cadre de son nouveau plan stratégique « e for excellence » et de sa politique d’acquisitions ciblées, Econocom annonce la prise de participation majoritaire (60 %) dans le capital d’Altabox S.A. en Espagne. Cette acquisition vient enrichir les savoir-faire du groupe en transformation digitale et en conception de l’expérience client en point de vente.

Basée à Gijón et à Madrid, Altabox est spécialisée dans le développement de stratégies marketing omnicanal en points de vente. Elle compte plus de 50 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2017. Israel Garcia, directeur général et fondateur associé de la société, conserve ses fonctions et son statut d’actionnaire clé.

L’offre d’Altabox comprend la conception et le déploiement de solutions d’affichage dynamique, de marketing sensoriel et auditif et d’analyse de trafic et de données.

Cette acquisition offre de nombreuses possibilités de synergies avec les activités existantes d’Econocom. Le groupe dispose désormais d’une gamme complète de solutions digitales pour les points de vente qui s’associent à ses offres de financement (abonnements, pay per use…) et de distribution. Altabox complète également les activités de certaines filiales comme Gigigo] (société acquise par Digital Dimension en février 2017), acteur du marketing digital, ou d’Econocom Caverin, spécialiste des produits et services audiovisuels B2B en Espagne.