Le marché mondial des services de cloud public IaaS a augmenté de 29,5% en 2017 pour atteindre 23,5 milliards de dollars, contre 18,2 milliards de dollars en 2016, selon Gartner. Les quatre principaux fournisseurs de cloud public : Amazon, Microsoft, Alibaba et Google renforcent leur main-mise sur le marché des services IaaS en cumulant 73% de parts de marché contre 68,8% il y a un an.

Amazon reste largement leader avec 51,8% du marché, soit 12,2 milliards de revenus. Néanmoins, avec une croissance limitée à 25%, sa part de marché s’errode de près de 2 points par rapport à 2016.

« Amazon est le fournisseur le plus mature avec les meilleurs succès client et l’écosystème partenaires le plus efficace, note Gartner. La croissance en 2017 a été tirée non seulement par les clients qui migrent des centres de données traditionnels vers le Cloud, mais également par les clients qui mettent en œuvre des projets de transformation numérique. »

Dans le même temps, Microsoft a doublé des revenus à 3,1 milliards, confortant sa seconde position à 13,3% de parts de marché (+4,6 points).

Alibaba, troisième, passe la barre du milliard de dollars (+62,7%), tandis que Google, quatrième, atteint 780 M$ (+56%).

« La croissance d’Alibaba reflète les investissements fructueux de R&D de la société, écrit Gartner. Alibaba a la capacité financière de poursuivre cette tendance et d’investir dans une expansion mondiale, lui offrant l’opportunité de devenir, au fil du temps, une alternative aux fournisseurs mondiaux de cloud hyperscale dans certaines régions. »