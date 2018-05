Le spécialiste de la cybersécurité NES annonce de très bons résultats pour l’exercice 2017 clos fin décembre. Globalement, le groupe enregistre une croissance de 20% de son chiffre d’affaires qui s’élève à plus de 15 millions d’euros et annonce une hausse de 25% de son volume de commandes.

Cette croissance est principalement tirée par de nouveaux clients ayant choisi ses offres de sécugérance et de SOC ainsi que sur les activités de conseil, d’audit et de mise en conformité (via la GDPR notamment). Ces services à forte valeur ajoutée sont destinés en partie aux grands comptes (60% des sociétés du CAC 40 sont clientes de NES) mais aussi aux ETI dont la prise de conscience des enjeux de sécurité se traduit par le lancement de nombreux projets pour sécuriser leurs systèmes d’informations.

Au-delà de ces éléments, 2017 a été une année importante pour l’entreprise qui a lancé son internationalisation en ouvrant une filiale au Luxembourg et obtenu la certification PASSI délivrée par l’ANSSI.

NES, qui réunit environ 100 collaborateurs, prévoit d’intensifier ses investissements et de recruter plus de 40 personnes en 2018. L’entreprise recherche notamment à étoffer ses équipes d’experts (consultants en sécurité) mais aussi ses fonctions supports (RH, finance et marketing).

Pour en savoir plus : https://www.nes.fr/fr/politique-rh/