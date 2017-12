L’éditeur de solutions cloud de gestion des dépenses Coupa Software annonce aujourd’hui l’acquisition de Simeno Holdings AG, spécialiste de la recherche sur catalogue. Simeno agrège les offres de sites de fournisseurs, y compris des principales places de marché B2B, pour proposer des capacités de recherche multicatalogue. Par cette acquisition, Coupa renforce son programme Open Buy en ajoutant de nouvelles places de marché et de nouvelles capacités de recherche, en phase avec les besoins actuels des acheteurs. Cette opération permet également à l’éditeur d’étendre sa présence en Allemagne et en Suisse.

Basé à Bâle en Suisse, avec des bureaux en Allemagne et aux Etats-Unis, Simeno est intégré dans plusieurs grandes organisations mondiales fonctionnant sous SAP SRM, SAP PM, SAP MM, Oracle iProcure, etc.

La recherche simplifiée de Simeno permet de gérer simultanément les catalogues établis par l’entreprise et les catalogues de fournisseurs tiers, et ce dans plus de 20 langues.