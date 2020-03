Les mesures de confinement ont porté un coup d’arrêt à l’activité économique du pays. Dix jours après la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, une semaine après la mise en confinement de la population, comment s’adaptent les prestataires IT à cette situation exceptionnelle ? Nous leur avons posé la question. Le témoignage de Vighen Papazian, PDG d’Infodis.

L’activité d’Infodis est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle proportion ?

L’activité d’Infodis est bien sur affectée par le confinement. Notre plan de PCA a été activé et nous avons pu placer 90% de nos salariés en activité sur le mois de mars. Tous nos services support (RH, Compta, Direction et Informatique) sont mobilisés à distance pour accompagner nos salariés et nos clients ;

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Notre activité projet est la plus impactée car elle ne peut pas souvent se poursuivre en télétravail. Notre activité infogérance par contre continue de servir nos clients et on dépend bien-sûr de leurs propres activités. Pour ceux d’entre eux qui sont dans le secteur Banque et Assurance l’activité continue. Pour ceux qui sont dans le Sport et l’Event c’est bien-sûr plus difficile. Notre préoccupation a d’abord été de pouvoir soutenir les services IT de nos clients et le support aux utilisateurs. Tous nos centres de services (Utilisateurs, Infra, Logistique) continuent de fonctionner la plupart en télétravail. La totalité de nos services d’infogérance continuent d’être délivré en télétravail. Nos équipes ont pu continuer à fournir le service nécessaire dans ce cadre et notre satisfaction est grande de voir non seulement le dévouement de nos équipes mais aussi l’organisation qui nous permet de suivre cette activité à distance grâce à nos outils informatiques.

Les préparations de matériel pour les déployer chez les utilisateurs de nos clients ont été maintenus pour permettre à tous nos clients d’équiper leurs propres collaborateurs en outils performant. Notre activité de services de maintenance et de déploiement continue de fonctionner mais en service réduit pour avoir peu de monde en même temps à la préparation des unités et éviter toute prise de risque à nos salariés

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ou autres ?

L’engagement sociétal d’Infodis est aussi vis-à-vis de nos salariés. Dans cette crise comme dans toutes celles qui ont émané les 35 ans de la vie d’Infodis nous resterons attachés à conserver dans l’emploi tous nos collaborateurs pendant et après la crise. Aucun salarié ne fera les frais de cette crise même si très ponctuellement nous devrons utiliser les dispositifs de chômage partiel pour atténuer les effets négatifs de cette crise (si c’est possible). Mais nous sommes attachés à en limiter l’impact sur environ 10 à 20% maximum de l’effectif. Ce dispositif sera important pour permettre à l’entreprise de ne pas avoir à souffrir des arrêts de mission pendant une période longue. Le climat social de l’entreprise et la solidarité entre tous permettra d’éviter au maximum cette mesure si les salariés utilisent leurs jours de congés pour partie et leur compte épargne temps pour atténuer les effets de cette crise et surtout se mettre en position de récupérer cet été le travail non réalisé au printemps.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Après le confinement cela dépendra avant tout de nos clients mais nous avons l’espoir qu’avec le soutien des mesures à la trésorerie des entreprises nous puissions reprendre une activité normale.

Notre principale préoccupation restera le respect des échéances de règlement par nos clients pour ne pas additionner une crise à une autre mais si tout le monde joue le jeu avec solidarité nous pourrons gagner cette guerre.