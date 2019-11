Dans le cadre de son renouvellement triennal, le marché Ugap réseau a été attribué à Computacenter, associé pour la circonstance à Cisco. Notifié mi-septembre, ce marché d’infrastructures LAN avec prestations associées a été activé le 6 novembre. Ouvert pour une durée de trois années fermes (prolongeables de deux fois six mois), il est estimé à 90 millions d’euros. Dans sa précédente mouture, il était détenu par SCC, associé à HPE Aruba.

Sur les trois volets du marché, Computacenter a sélectionné des gammes Cisco : Catalyst 9000 pour les réseaux LAN de campus, Wi-Fi 6 pour les réseaux Wifi et Nexus pour les réseaux LAN de datacenters. Computacenter a choisi la gamme Catalyst 9000, l’une des dernières sorties de l’offre Cisco, notamment pour ses fonctionnalités d’automatisation et de programmation, « qui permettent d’adapter les usages du réseau aux besoins des infrastructures virtuelles et des utilisateurs finaux sans intervention manuelle des administrateurs », souligne Julien Caudron, spécialiste ventes réseau et sécurité chez Computacenter France.

À ce catalogue de solutions, Computacenter a également ajouté un vaste panel de services d’accompagnement des clients sur leurs projets (audit, design d’architectures, déploiement & intégration, migration…) et de prestations de maintenance (échange standard, hotline, supervision…). Le poids qu’occuperont les services dans les facturations de Computacenter aux bénéficiaires Ugap reste pour l’instant indéterminé. « Cela dépendra des clients qui feront appel à nous, expose Pierre Meissonnier, directeur de clientèle comptes publics en charge de l’Ugap chez Computacenter France. Certains très autonomes, se contenteront d’acheter le matériel avec la maintenance et quelques prestations d’expertise, quand d’autres préféreront un accompagnement de bout en bout impliquant que l’on assure l’ensemble des prestations référencées ».

À noter que pour Computacenter France, sa notification a suivi de quelques semaines l’obtention du statut Cisco Gold Partner, le plus haut niveau de certification du constructeur. Un processus de certification que le revendeur avait enclenché dès la fin 2018 – donc avant la publication du marché Ugap qui remonte à fin avril – et qui a impliqué pour ses équipes de passer 160 certifications sur les différents piliers technologiques de l’offre Cisco et de faire monter trois de ses collaborateurs au niveau CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert), la certification la plus élevée en matière d’ingénierie réseau appliquée aux produits Cisco.

En vitesse de croisière, Computacenter devrait mobiliser 30 à 50 collaborateurs en permanence pour exécuter et animer (commercialement) ce marché, estime Pierre Meissonnier.