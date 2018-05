Dans le domaine de la disponibilité des données des grandes entreprises, Veeam a fermement l’intention d’enlever des parts de marché à Commvault, Veritas et Avamar. C’est ce qu’a expliqué Peter McKay, un des co-CEO de la société au cours de la conférence VeeamOne qui s’est déroulée récemment à Chicago rapporte CRN. « Une partie de notre activité est du « take-out ». Pour le prix que vous payez pour de la maintenance chez Veritas, chez Commvault, chez Avamar vous avez au moins un contrat de trois ans. Vous avez du virtuel, du physique et du cloud pour un prix inférieur à celui de la maintenance », a-t-il asséné aux participants. « Ce que vous avez acheté il y a trois ou quatre ans est probablement beaucoup plus cher que ce que vous pouvez avoir aujourd’hui. Les clients souhaitent réduire cela et faire plus avec les applications et les services que nous proposons. Nous voyons un passage massif du vieux monde au nouveau monde. »

En réaction à ces propos, le responsable du marketing solutions de Commavult, Don Foster, a indiqué que la firme basée à Baar (Suisse) rencontrerait des problèmes en essayant de pénétrer sur le marché des grandes entreprises. « Veeam est largement reconnu pour fournir des solutions destinées aux PME et au mid-market, cela se reflète fortement dans leur base de clients et leur portefeuille produit. Il sera difficile pour eux de convaincre les grandes entreprises qu’ils peuvent répondre à leurs exigences tout en satisfaisant leurs clients SMB actuels. » De même, Veritas a fait savoir dans un email qu’elle pouvait s’appuyer sur un réseau actif de 9.000 partenaires, et qu’une base installée de plus de 50.000 clients dans le monde, dont 86% du Fortune 500, comptaient chaque jour sur la société pour pouvoir conserver leurs données, aussi bien sur site que dans des environnements multi-clouds complexes.

Des avis que ne partagent pas forcément les partenaires de Veeam. L’un d’eux a ainsi expliqué à nos confrères que l’engagement de Veeam envers le channel avait permis à sa société de bouter ces fournisseurs historiques hors de certains grands comptes et de faire entrer la société de Baar sur certains marchés où elle ne figurait pas précédemment. Selon lui, Veeam a réalisé les investissements nécessaires pour pénétrer avec succès sur le marché des grandes entreprises.