Personne ne se fait d’illusions à ce propos : les dépenses informatiques baisseront cette année dans presque toutes les industries en raison de l’impact sur l’économie du Covid-19. Selon IDC, cette baisse se situera aux alentours de 2,7%. Toutefois la portée de ces réductions variera d’un secteur à l’autre estime à juste titre le cabinet d’analyse qui s’est livré à un exercice périlleux : définir lesquels de ces secteurs seront les plus impactés… et lesquels augmenteront au contraire leurs investissements.

Sans surprise, l’hôtellerie et le tourisme, les transports, ainsi que les services personnels et aux consommateurs, devraient être les secteurs les plus touchés avec une baisse de leurs dépenses informatiques de 5% ou plus. Gros investisseur habituel (près de 400 milliards de dollars), le secteur de l’industrie fait lui aussi face à des risques importants en raison du coronavirus. Ses dépenses devraient reculer de plus de 3% en 2020 croit savoir IDC.

D’autres secteurs verront en revanche leurs dépenses IT augmenter légèrement. Ce sera le cas des administrations en général, des soins de santé et des télécommunications qui doivent répondre à de nouveaux besoins générés par la pandémie. De leur côté, les services professionnels devraient augmenter leurs dépenses de 1,7%.

« Alors que les industries qui offrent des services numériques ou cruciaux représentent des lueurs d’espoir, celles qui dépendent de produits physiques, d’une présence humaine ou qui offrent des prestations de luxe sont à la peine », explique dans la présentation de l’étude Jessica Goepfert, vice-présidente du programme Customer Insights & Analysis chez IDC. « Une fois les priorités à court terme définies, la prochaine étape consistera à définir le chemin de la reprise. Les industries qui ont subi des fermetures et des licenciements majeurs seront plus lentes à investir dans la technologie que celles qui ont pu maintenir des opérations à peu près normales. Afin d’atténuer les risques et l’exposition au ralentissement économique, les fournisseurs de technologies doivent redéfinir leurs priorités et recentrer leurs efforts sur les segments les plus résilients. »

IDC s’est également intéressé à l’évolution des dépenses informatiques selon la taille de l’entreprise. Les petits bureaux (moins de 10 employés) et les petites entreprises (10 à 99 employés) devraient ainsi réduire leurs dépenses IT cette année de respectivement 4,9% et 2,7%. Les grandes entreprises (500 à 999 employés) et les très grandes entreprises (plus de 1.000 salariés), qui représentent des opportunités de marché beaucoup plus importantes, diminueraient leurs dépenses d’un peu plus de 1% cette année, soit un manque à gagner de 17 milliards de dollars pour le marché IT en général.

Avec une baisse de plus de 5%, c’est le marché des infrastructures qui sera le plus touché. L’impact sera moindre pour les services, les entreprises se concentrant sur le maintien de leurs opérations existantes et de leurs projets essentiels. En revanche, les ventes de logiciels enregistreront une croissance de près de 2%, portées par les applications collaboratives et de workflow, et par les applications de gestion de contenu.