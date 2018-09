Dropbox est présent sur tous les terminaux ou presque puisque l’on comptabilise pas moins de 18 millions de comptes utilisateurs en France. Mais comment transformer cette impressionnante base installée en business sonnant et trébuchant pour le channel ?

Pour le savoir nous avons interrogé Alexandre Lamour et Thierry Berger de la société Good iD, partenaire Elite de Dropbox. Ils nous expliquent comment, notamment avec l’offre Dropbox Business, ils ont pu développer avec succès leur propre activité.

Durant cette vidéo, vous découvrirez les enjeux de ce marché, comment l’offre Dropbox Business permet de se différencier des principaux acteurs du marché et, pour les partenaires qui le souhaitent, développer encore plus de valeur en s’appuyant sur un éco système d’API particulièrement performant.

