Le géant américain des services a publié ses résultats du premier trimestre et dévoilé en parallèle son plan de réorganisation « NextGen », qui prévoit la suppression de 3500 postes, soit environ 1% de son effectif mondial.

Cognizant a publié un chiffre d’affaires de 4,8 Md$, en baisse de 0,3% mais au-dessus de sa fourchette de prévisions. Son bénéfice net s’établit à 850 M$, en progression de 3% en glissement annuel. L’entreprise s’attend toutefois à un ralentissement de la progression de ses revenus et table sur un chiffre d’affaires annuel entre 19,2 et 19,6 Md$ (soit entre -1,2% et +0,8%). Ce qui ne l’empêche pas d’annoncer la restitution de 1,4 Md$ aux actionnaires par le biais de rachats d’actions et de dividendes en 2023.

Le plan NextGen, lancé au second trimestre, vise selon le groupe à simplifier son modèle opérationnel, optimiser les fonctions de l’entreprise et consolider l’espace de bureau pour refléter l’environnement de travail hybride postpandémique. Des charges de 400 M$ sont prévues, pour moitié pour les indemnités de départ et pour l’autre pour la consolidation immobilière. Avec le plan, Cognizant espère des économies significatives à partir du second semestre 2023 et 100 M$ de réductions de coûts immobiliers par an à partir de 2025.

Comme d’autres grands groupes technologiques, Cognizant a massivement recruté pendant la période pandémique et jusqu’en 2022. Son effectif à la fin du premier trimestre 2023 était de 351.000 employés, en augmentation de 11.100 par rapport au T1 2022. L’entreprise a commencé à réduire la voilure sur le dernier trimestre 2022 avec une diminution de 3.800 postes.