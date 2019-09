Estimé initialement entre 10 et 12 dollars, le prix d’introduction des actions de Cloudflare a finalement été de 15 euros. Un changement plus que justifié puisque le cours du titre a finalement atteint 18 dollars lors de la clôture de la bourse de New York. Ce qui valorise le spécialiste de la sécurité des contenus sur internet à près de 4,4 milliards.

« Le vendredi 13 a toujours été un bon jour pour moi », a commenté dans un tweet Matthew Price, cofondateur et CEO de la société.

Trente-cinq millions d’actions de classe A ont été livrées, des souscripteurs tels que Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase bénéficiant d’une option d’achat de 5,25 millions d’actions supplémentaires. Vendredi soir, Cloudflare avait levé 525 millions de dollars. Le placement devrait être clôturé mardi et les actions de catégorie A auront chacune une voix.

Seln CRN, les fondateurs Matthew Prince, Lee Holloway et Michelle Zatlyn garderont toutefois le contrôle de la société en émettant grâce à l’émission de près de 212 millions d’actions de catégorie B, lesquelles disposent de 10 fois le droit de vote de celles de catégorie A. Les investisseurs institutionnels NEA, Pelion Ventures et Venrock disposent également de titres de catégorie B.

Lors de son exercice 2018, Cloudflare a enregistré un chiffre d’affaires de 192,7 millions de dollars, en croissance de près de 43%, et une perte de 87,2 millions de dollars. Pour les six premiers mois de son exercice 2019, la firme californienne a généré des revenus de 129,15 millions de dollars, en progression d’un peu plus de 48%, et un déficit de 36,8 millions de dollars.

Fondée en 2009, elle revendique comme clients payant 10% des entreprises du Fortune 1.000. Elle comptait jusqu’il y a peu parmi sa clientèle le forum de discussion 8chan sur lequel, après la récente fusillade d’El Paso, un des auteurs avait publié un manifeste raciste. Cet événement a conduit Cloudflare à interrompre ses services d’infrastructures. Il s’agissait de la troisième utilisation du forum par un agresseur d’extrême droite.