Cloudflare a levé 150 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table, mené par le fonds Franklin Templeton. La dernière levée de fonds de l’éditeur de solutions de sécurisation et de performances du web remonte à 2014 lorsqu’il avait récolté 110 millions de dollars. Depuis sa création en 2009, Cloudflare a réuni plus de 330 millions de dollars auprès des investisseurs Microsoft, Baidu, Qualcomm, CapitalG (anciennement Google Capital), New Enterprise Associates, Union Square Ventures, Venrock, Pelion Venture Partners, Greenspring Associates et Fidelity. Ces investisseurs ont participé à cette dernière série de financement, qui servira à soutenir la croissance de Cloudflare, à élargir ses gammes de produits et à poursuivre son expansion internationale sur de nouveaux marchés.

Cloudflare a également renforcé son conseil d’administration avec l’ajout de Maria Eitel, présidente et CEO de la fondation Nike, et de Stan Meresman. Ancien directeur financier de Silicon Graphics (SGI) et de Cypress Semiconductor (CY), ce dernier a également occupé des postes d’administrateur chez LinkedIn, Palo Alto Networks, Zynga, Meru, Riverbed Technology et Polycom.

Citant plusieurs sources, Reuters a récemment rapporté que la société de San Francisco chercherait à entrer en bourse au cours de ce premier semestre ce qui pourrait la valoriser plus de 3,5 milliards de dollars.