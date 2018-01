Claranet a réalisé la première acquisition dans le secteur IT de l’année 2018 en Europe et peut-être dans le monde. Via sa filiale néerlandaise Rely acquise en avril dernier, l’hébergeur et fournisseur de services managés britannique a racheté pour une somme non divulguée le cabinet juridique néerlandais Netwerk Notarissen. L’acquisition a été signée le 1er janvier.

Basés à Utrecht, les salariés de Netwerk Notarissen vont rejoindre l’équipe de Rely, fournisseur de services IT au secteur notarial (solutions de cloud public et privé, infogérance d’applications…), afin de renforcer la présence de Claranet dans le secteur légal et juridique néerlandais.

Le MSP britannique a réalisé quatre acquisitions l’an dernier : au Portugal (Iten solutions), en France (Oxalide), au Royaume-Uni (Sec-1) et aux Pays-Bas (Rely). La prise de participation minoritaire à son capital, à hauteur de 80 millions de livres sterling (90,6 millions d’euros), réalisée en mai dernier par le fonds d’investissement français Tikehau Capital devrait servir à faire de nouvelles acquisitions cette année a laissé entendre le CEO de Claranet, Charles Nasser, rapportent nos confrères de Channelnomics.

La société espère atteindre à l’issue de son exercice fiscal actuel (clôturé le 30 juin prochain) au minimum 310 millions de livres de chiffre d’affaires (351 millions d’euros) provenant uniquement de ces dernières acquisitions.