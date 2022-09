Claranet se renforce sur le marché de la transformation digitale avec le rachat de Pictime Groupe. Réalisant 27 M€ de chiffres d’affaires auprès d’environ 300 clients, Pictime est un intégrateur et opérateur cloud spécialisé sur les marchés du retail/e-commerce et de la e-santé. Il compte plus de 260 collaborateurs basés à Lille et Paris. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Claranet, qui s’est lancé comme fournisseur d’accès internet en 1996, est devenu un acteur de poids de l’hébergement en Europe, spécialisé dans l’infogérance d’applications critiques et dans le conseil en transformation digitale.

« L’acquisition de Pictime Groupe est une réelle opportunité pour Claranet de se renforcer sur le marché français. Nous comptons désormais plus de 1000 collaborateurs, pour un CA de 150M€, avec un positionnement d’hyper-spécialiste sur nos expertises clés (Cloud, Data, Applications digitales, Cybersécurité). Cette acquisition nous permet d’accélérer notre croissance et de consolider notre offre », a commenté dans un communiqué Olivier Beaudet, Directeur Général de Claranet France.

Après ce rachat, le groupe Claranet totalise plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et plus de 3 000 employés. Il revendique 10 000 clients au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, et au Brésil.