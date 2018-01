Citrix va se réinventer complètement avec des solutions intégrant le cloud et en abandonnant quelques marques historiques annoncent nos confrères de The Channel qui ont eu sous les yeux une note de service interne et confidentielle. D’après celle-ci, les développeurs ont entamé « une collaboration transversale entre équipes afin d’unifier toutes les offres en solutions innovantes et complètes » et « abandonné l’ancienne ligne de conduite qui consiste à raisonner en termes de produits individuels ».

Les responsables marketing de la firme de Fort Lauderdale estiment que cette évolution nécessite une simplification des noms de produits afin de les rendre plus explicites. Désormais la règle applicable consiste à ajouter la fonction du produit à la marque Citrix. Ainsi les noms Netscaler et Xen devraient être abandonnés au profit de Citrix SD-WAN et Citrx Desktops. De leur côté, les produits individuels devraient être répertoriés sous, par exemple, les qualifications de Citrix Networking ou Citrix Analytics. Les noms définitifs seront finalisés en février pour être lancés au mois de mai à l’occasion de la conférences utilisateurs Synergy qui se déroulera à Los Angeles.

Le spécialiste de la virtualisation et du cloud a également indiqué quels objectifs il se fixait : atteindre le cap des 21 millions de nouvelles souscriptions dans le cloud, enregistrer une croissance du nombre d’utilisateurs actifs d’environ 70%, réussir à fidéliser plus de 90% de la clientèle et apparaître dans le palmarès « Great Place to Work » des entreprises où il fait bon vivre. Voilà qui devrait plaire aux salariés.

En arrivant aux commandes de l’entreprise en juillet dernier, David Henshall avait promis des initiatives stratégiques afin de relancer la société. Il a déjà franchi un premier pas il y a un peu moins de deux semaines an annonçant l’unification des cinq programmes partenaires afin de booster les ventes du channel. Le voici apparemment sur le point d’en franchir un second.