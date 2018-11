Cisco va licencier entre 200 et 300 collaborateurs de sa division Customer Experience annonce CRN. Le géant de la Silicon Valley a indiqué que ces changements faisaient partie de sa transformation en une société axée sur les logiciels et les abonnements. « Au cours des dernières années, nous avons transformé Cisco afin d’offrir une valeur encore plus grande à nos clients », affirme un porte-parole de Cisco dans dans un communiqué adressé à nos confrères. « Nous continuons à prendre des décisions pour nous assurer que nos investissements et nos ressources sont alignés sur les secteurs de croissance stratégiques de l’entreprise. »

Ces licenciements interviennent moins de neuf mois après le recrutement de Maria Martinez pour diriger l’entité consacrée à l’expérience client. Toujours selon CRN, cette ancienne membre de l’équipe dirigeante de Salesforce et de Microsoft a reçu à son arrivée une prime en espèces de 13 millions de dollars et perçoit un salaire de 675.000 dollars par an.

On notera avec intérêt que la firme de San Jose considère que l’expérience client est un élément clé de sa transformation, ainsi que de sa stratégie de croissance globale. La division est organisée autour des logiciels, des abonnements et des services et se concentre sur la création de valeur en anticipant les besoins des clients et en leur proposant des services personnalisés tout au long du cycle de vie des produits.

Cisco, qui emploie environ 70.000 personnes dans le monde, totalise actuellement environ 4.000 postes ouverts dont certains pourraient être occupés par les salariés licenciés. La localisation de ces licenciements n’a pas été révélée. Avec 14.100 collaborateurs dans la Silicon Valley, Cisco est le quatrième employeur du pôle californien derrière Apple et Alphabet/Google.