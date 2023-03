Intersight est la plateforme SaaS de Cisco qui propose une solution d’administration complète des applications et infrastructures sur site et dans le cloud. Elle est conçue pour simplifier la gestion des opérations en permettant aux équipes d’IT de visualiser, optimiser et orchestrer l’ensemble des ressources. Une logique de simplification que Cisco applique à son modèle de licences en ramenant leur nombre de quatre à deux. Les clients n’auront plus à choisir désormais qu’entre les deux niveaux Essentials et Avantage.

L’offre Essentials inclut toutes les fonctionnalités de base Intersight. Cisco fournit des opérations de cycle de vie complet avec un support et un service pour les cas d’utilisation, y compris la gestion des profils / politiques de serveur, la gestion des mises à jour du micrologiciel, la surveillance proactive (collecte de journaux et de métriques sur l’état de l’infrastructure, les performances, la consommation d’énergie) et les conseils de sécurité.

Le niveau Avantage ajoute une couche d’automatisation pour des cas d’utilisation tels que l’orchestration cloud Low Code/No Code, les opérations serveur avancées, la visibilité multidomaine et les intégrations tierces, comme la gestion des services informatiques (ITSM).

Cisco annonce par ailleurs la création d’une instance EMEA Intersight. La plateforme de cette première expansion régionale est basée en Allemagne à Francfort. Elle vise à répondre aux enjeux de souveraineté des données et d’amélioration des performances et de latence. Présentée actuellement en préversion technique, elle sera lancée dans le courant de l’année.