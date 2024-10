Cisco se retire du marché LoRaWAN (Long Range Wide-area network) de connectivité des appareils IoT (Internet des Objets). Le dernier jour de commande des passerelles 800 MHz et 900 MHz et autres produits associés sera le 1er janvier 2025. Par produits associés, le géant des réseaux entend les antennes omnidirectionnelles et les logiciels pour les passerelles et les modules d’interface.

Toute assistance concernant ces produits cessera à la fin 2029. La dernière date à laquelle l’équipe Cisco Engineering pourra publier une version de maintenance planifiée ou un correctif logiciel est beaucoup plus proche : le 31 décembre 2026.

Aucune migration n’est prévue pour ces passerelles, prévient Cisco.

Pas plus tard que l’année dernière, Cisco annonçait pourtant un module d’interface enfichable (PIM) pour les routeurs Catalyst IR1100 Rugged Series avec une connectivité LoRaWAN.

Pour rappel, la technologie LoRaWAN est conçue pour relier des terminaux sans fil entre eux via des passerelles sur des distances relativement longues. Ainsi se forme un réseau étendu à basse consommation (LPWAN). Il s’appuie sur LoRa, une forme de communication sans fil qui utilise la modulation à spectre étalé et les bandes de fréquence ISM (industrielles, scientifiques et médicales) sans licence. Cette technologie est supervisée par l’Alliance LoRa, un consortium qui œuvre à la normalisation des réseaux bas débit longue portée.