À l’occasion du Cisco Partner Summit, qui se tient cette semaine à Los Angeles, Cisco a dévoilé son futur programme partenaires Cisco 360 Partner, basé sur la valeur que les partenaires peuvent générer à l’ère de l’IA. Pour le géant des réseaux, il s’agit de la plus importante évolution de son programme depuis 30 ans.

Cisco prévoit une migration en douceur. Il met en place une période de transition de 15 mois pour laisser le temps à ses partenaires de se préparer au nouveau programme, qui sera lancé en février 2026. D’ici là, le fournisseur prévoit de consacrer 80 millions de dollars au développement des compétences, à la certification et à la formation des partenaires.

Cisco entend dépasser le cadre de programmes traditionnellement axés sur le matériel et les transactions. Les partenaires seront jaugés sur leur capacité à apporter de la valeur aux clients avec des solutions pour moderniser leur infrastructure, déployer l’IA et garantir la sécurité, la résilience et les performances des organisations. Un autre critère sera la capacité à travailler en équipe avec les autres partenaires pour conforter l’écosystème Cisco.

« Aujourd’hui, il s’agit d’aider les clients à exploiter la puissance de la technologie pour atteindre leurs objectifs commerciaux. C’est le fondement du programme de partenariat Cisco 360. Qu’il s’agisse de pratiques de cycle de vie, de capacités techniques ou de services gérés, les partenaires peuvent générer une croissance rentable grâce à notre nouveau programme basé sur la valeur », résume dans un communiqué Rodney Clark, vice-président principal des partenariats et des PME chez Cisco.

Le programme introduira par ailleurs une structure de certification à deux niveaux, en distinguant les Cisco Partner et Cisco Preferred Partner. Il évolue aussi en passant des spécialisations traditionnelles en architecture à des spécialisations basées sur les solutions. Les partenaires pourront obtenir ces appellations sur un ou différents portefeuilles : réseau, sécurité, cloud et IA, collaboration et observabilité. Cisco introduit notamment sa première spécialisation axée sur l’IA, Cisco AI-Ready Infrastructure Solution.

L’autre grand volet concerne donc le développement des compétences. Sur les 80 millions de dollars promis par Cisco, 60 millions seront alloués aux partenaires qualifiés, notamment sous la forme d’abonnements à Cisco U, la plateforme de formation technologique et de préparation aux certifications. Les 20 millions restant financeront des formations trimestrielles sur le réseau, la sécurité et l’IA, accessibles à l’ensemble des partenaires.

Cisco considère son nouveau programme comme un cadre flexible, adapté à toutes les typologies de partenaires et visant à valoriser leurs spécialisations auprès des clients.

« Notre objectif est de transformer la réussite des partenaires, d’élever le statut de partenaire et d’aligner l’expérience partenaire sur la vision stratégique de Cisco », a déclaré Elisabeth De Dobbeleer, vice-présidente senior du programme de partenariat Cisco. Reste 15 mois pour convaincre les partenaires du bien-fondé de cette vision et les préparer à faire le grand saut.