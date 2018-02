Mettant fin à six trimestres consécutifs de baisse, le chiffre d’affaires de Cisco a atteint 11,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires au second trimestre, contre 11,6 milliards de dollars un an plus tôt, soit une croissance d’un peu moins de 3%. C’est un résultat supérieur aux prévisions des analystes. Le chiffre d’affaires récurrent atteint 33% du chiffre d’affaires total, soit une augmentation de deux points d’une année sur l’autre. Après une charge exceptionnelle de 11,1 milliards de dollars due à la réforme fiscale entrée en vigueur en décembre dernier, la firme de San Jose affiche une perte de 8,8 milliards de dollars, contre un bénéfice de 2,3 milliards de dollars un an plus tôt. Cela représente une perte par action de 1,78 dollar par action contre un gain par action de 0,47 dollars un an auparavant.

« Le deuxième trimestre fut un bon trimestre avec une croissance de 3% du chiffre d’affaires et une solide marge et un solide cash flow », explique dans un communiqué la directrice financière Kelly Kramer. « Nous continuons à faire des progrès en basculant notre activité vers plus de logiciel et de revenus récurrents. »

Pour le trimestre en cours, l’équipementier table sur un chiffre d’affaires en croissance annuelle de 3 à 5% et sur un bénéfice par action GAAP de 0,50 à 0,55 dollar.

Une partie des 11,1 milliards de dollars de charge exceptionnelle servira à l’imposition sur le sol américain des fonds hébergés à l’étranger. Cisco va ainsi rapatrier 67 milliards de dollars aux Etats-Unis. Cet argent servira à augmenter le prochain dividende de 14% et à augmenter de 25 millions de dollars le programme de rachat d’actions. Il n’aura que peu d’impact sur la politique de fusions-acquisitions a indiqué le CEO, Chuck Robbins, lors de la présentation des résultats aux analystes financiers.

Dans le cadre de la réforme fiscale, la plus grosse partie de la charge (un versement one shot) servira à la réduction du taux d’imposition qui se situe désormais aux alentours de 20%.