Cisco a licencié 3.500 personnes dans le monde depuis le début de la pandémie de Covid-19 rapporte la presse américaine. « Nous évaluons toujours nos domaines de croissance et alignons nos ressources pour répondre aux demandes des clients. En conséquence, depuis le début de la pandémie, nous avons restructuré environ 3.500 fonctions. De plus, nous avons recruté des milliers de personnes pour de nouveaux rôles dans d’autres domaines de l’entreprise », a déclaré un porte-parole de Cisco dans un courriel adressé à CRN.

En avril dernier, alors que la pandémie s’emballait outre-Atlantique, le CEO de la société, Chuck Robbins avait promis de ne pas licencier. « Nous sommes activement impliqués dans la communauté en essayant d’aider les gens qui ont été touchés par cela, pourquoi contribuerions-nous à aggraver le problème ? », avait-il déclaré à Bloomberg. « Il y a des entreprises dont le chiffre d’affaires est réduit à zéro et qui n’ont pas d’autre choix. Pour moi, ce serait tout simplement stupide pour ceux d’entre nous qui ont les moyens financiers d’absorber cela, d’aggraver les difficultés actuelles. Ce serait illogique » En août, annonçant une baisse de 9% de son chiffre d’affaires et anticipant une poursuite du recul de ses revenus, Cisco avait cependant annoncé un plan de réduction des coûts d’un milliard de dollars. Celui-ci comprenait notamment des départs anticipés à la retraite.

La firme de San Jose accuse par ailleurs un nouveau départ dans son équipe dirigeante. Dans un document transmis à la SEC (Securities and Exchange Commission), elle indique que son COO, Irving Tan a décidé de quitter ses fonctions pour retourner à Singapour d’où il est originaire. « Il y servira l’entreprise pour des projets spéciaux en Asie-Pacifique, au Japon et en Chine », peut-on y lire.

Irving Tan a rejoint San Jose en janvier 2018 pour prendre en charge la direction des opérations après avoir occupé bon nombre de postes de direction à Singapour pour Cisco mais aussi pour HP dont il fut un temps directeur général du Technology Solutions Group. Il a commencé sa carrière dans la cité-Etat en 1995 chez ExxonMobil. Irving Tan ne sera pas remplacé, Maria Martinez, vice-présidente exécutive et responsable de l’expérience client prendra en charge plusieurs fonctions opérationnelles telles que la chaîne d’approvisionnement, l’informatique, la sécurité, les analyses de données les services aux clients et aux partenaires, ainsi que la stratégie et l’accélération des activités précise encore le document.