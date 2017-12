Cela bouge à la tête de Cisco. Un communiqué de l’équipementier annonce le départ le 27 janvier prochain, après 22 ans de carrière à San Jose, de la senior vice-présidente des opérations, Rebecca Jacoby. A cette occasion, sa fonction évolue puisque son remplaçant aura le titre de senior vice-président des opérations et du numérique. Le titulaire en sera Irving Tan, actuellement senior vice-président en charge de l’Asie, du Pacifique et du Japon. Il aura notamment pour mission de mener à bien, en partenariat avec les départements des ventes et de l’ingénierie ainsi qu’avec l’ensemble des fonctions de la société, la transformation numérique de Cisco. Il bénéficiera des conseils de Rebecca Jacoby jusqu’au mois de mai.

Le communiqué annonce également que Chris Dedicoat, le vice-président exécutif en charges des ventes mondiales et des opérations de terrain, quittera ses fonctions à la fin de l’exercice en cours, le 28 juillet prochain, pour prendre un rôle de conseiller senior auprès du président et CEO, Chuck Robbins. Le document ne précise pas s’il sera remplacé.

« Aussi bien Chris que Rebecca ont eu un impact incommensurable sur les succès de Cisco au cours de ces plus de 20 dernières années. Je tiens à leur dire combien j’apprécie leur leadership et leur amitié », affirme dans le communiqué Chuck Robbins. « Quant à Irving, il apporte sa profonde expertise des clients ainsi qu’un leadership opérationnel. Je suis ravi qu’il accepte prendre en charge la direction des opérations et du numérique et de rejoindre mon équipe de direction. »