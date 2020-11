Cisco renforce son portefeuille de technologies cloud natives. Après avoir fait l’acquisition le mois dernier de Portshift, un spécialiste de la sécurité Kubernetes native, son choix se porte cette fois sur Banzai Cloud, une startup basée à Budapest. Fondée en 2017, Banzai Cloud s’est spécialisée dans le développement, le déploiement, l’exécution et les workflows de sécurité d’applications cloud natives de bout en bout. La société participe par ailleurs activement à la communauté open source en tant que sponsor, contributeur et mainteneur de plusieurs projets.

Les conditions financières de l’opération ne sont pas communiquées. L’acquisition devrait se conclure d’ici la fin de ce trimestre. L’équipe de la jeune pousse hongroise rejoindra alors le groupe Emerging Technologies & Incubation de Cisco avec pour mission d’aider à incuber de nouveaux projets pour les environnements de réseaux, de sécurité et edge cloud natifs pour les applications distribuées.

« Les acquisitions de Portshift et de Banzai Cloud témoignent de la mondialisation de l’écosystème cloud natif et soulignent notre engagement en faveur d’une infrastructure hybride et multi-cloud axée sur les applications, comme moyen de facto d’exploiter l’informatique », commente sur le blog de l’entreprise Liz Centoni, senior vice-présidente Strategy, l’équipe Emerging Technologies & Incubation de Cisco. « La mission de l’équipe Emerging Technologies & Incubation est d’incuber des technologies percutantes et d’attirer, de favoriser et de développer les talents mondiaux nécessaires pour stimuler l’innovation et soutenir les initiatives de transformation numérique de nos clients. »