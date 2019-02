SCC veut aider ses clients à se différencier en injectant de l’innovation dans leurs usages. C’est l’objet d’une nouvelle entité innovation & incubation confiée à Sébastien Gas, l’ex-DGA de Flow Line Technologies qui a rejoint SCC en 2016. Regroupant une dizaine de personnes, cette business unit est opérationnelle depuis septembre dernier. Elle a pour mission de packager de nouvelles offres associant les technologies émergentes du moment : objets connectés, Cloud, services cognitifs, solutions d’analyses et de faire en sorte que les équipes logistique, déploiement, maintien en conditions opérationnelles et maintenance du groupe se les approprient suffisamment pour les diffuser de manière industrielle.

La première démarche de Sébastien Gas a été de constituer une équipe pluridisciplinaire intégrant des spécialistes dans trois domaines : les capteurs, les réseaux de transmission IoT et les clouds susceptibles de centraliser les données issues des capteurs. Certains de ses membres sont issus de l’interne, comme le directeur du centre de compétences Frédéric Charron, nommé directeur technique IoT, et d’autres ont été recrutés pour l’occasion, tel Frédéri Mandi, ex-manageur de la practice Azure d’Edifixio, qui a rejoint SCC en septembre dernier en tant que directeur technique innovation & incubation. Pour le développement des applications proprement dites, il est prévu de s’appuyer sur les équipes d’éveloppement du groupe et notamment son centre de développement vietnamien.

Une fois constituée, l’équipe s’est attaquée au développement de sa plateforme IoT proprement dite. Elle a choisi de s’appuyer sur l’offre Azure IoT de Microsoft. Après quatre mois de travail et plusieurs centaines de jours/homme investis, celle-ci est opérationnelle. En parallèle, 80 capteurs ont été référencés et des partenariats ont été initiés avec des startups IoT, notamment avec la spécialiste de la reconnaissance visuelle Deepomatic (membre du programme d’incubation Microsoft AI Factory) et la spécialiste de la performance énergétique Energisme. Enfin, l’équipe innovation & incubation se familiarise progressivement avec les outils et services cognitifs des trois référents en la matière : Azure AI, IBM Watson et AWS.

Fort de ce travail de préparation, l’entité innovation & incubation a pu démarrer son activité proprement dite en lien avec les DSI, les directions innovation et les directions générales de ses clients. Selon Sébastien Gas, elle a déjà répondu à plusieurs gros appels d’offres et elle a commencé à facturer des missions de conseil. Des maquettes sont également en préparation. « L’innovation prend de l’ampleur chez les clients, constate Sébastien Gas, ce qui devrait conduire l’entité Innovation et incubation de SCC à croître rapidement ». À noter qu’une entité innovation & incubation comparable a été montée il y a un an au sein de la filiale britannique de SCC et qu’à terme elle devrait être amenée à coopérer avec son homologue française.