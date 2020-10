Cisco a signé un accord en vue d’acquérir Portshift, une société basée à Tel Aviv, en Israël, spécifiquement axée sur les solutions de sécurité des applications. Les conditions financières de la transaction ne sont pas précisées.

Les entreprises doivent aujourd’hui progresser plus rapidement, ce qui crée un besoin de traiter la sécurité plus tôt dans le cycle de développement des applications, explique sur le blog de la société Liz Centoni, vice-présidente senior de la stratégie, des technologies émergentes et de l’incubation. « Au fur et à mesure que les applications cloud natives deviennent plus omniprésentes, la sécurité des applications et des charges de travail devient une priorité plus élevée. Aujourd’hui, l’espace de sécurité des applications est très fragmenté, de nombreux fournisseurs ne traitant qu’une partie du problème. L’équipe Portshift développe des capacités qui couvrent une grande partie du cycle de vie de l’application cloud native. Ils apportent à Cisco des capacités de sécurisation des applications natives du cloud ainsi qu’une expertise pour les conteneurs et les maillages de services pour les environnements Kubernetes, ce qui nous permettra de progresser vers une offre de sécurité pour toutes les phases du cycle de développement des applications. »

Portshift fournit notamment une connectivité sécurisée entre les utilisateurs, les appareils et les applications, des informations exploitables depuis l’utilisateur final jusqu’à l’application et un modèle de consommation simplifié qui inclut des fonctionnalités SASE (Secure Access Service Edge) basées sur le cloud. Engagée dans l’open source et les normes ouvertes, la société indique qu’elle souhaite briser les silos entre les développeurs et les équipes de sécurité.

L’acquisition devrait se conclure au cours du premier semestre de l’exercice 2021 de Cisco. L’équipe de Portshift rejoindra alors le groupe de technologies émergentes et d’incubation de la firme de San Jose.