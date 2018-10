Cisco a finalisé l’acquisition de Duo Security pour 2,35 milliards de dollars

Cisco a finalisé l’acquisition de Duo Security. La firme de San Jose a dépensé pour cela 2,35 milliards de dollars en numéraire. Il s’agit de la plus grosse acquisition de Cisco après celle d’AppDynamics l’an dernier.

Le CEO et fondateur de Duo Security, Dug Song, et son équipe rejoignent l’entité Réseaux et sécurité de Cisco dirigée par David Goeckeler.

Duo, qui compte Google parmi ses investisseurs d’origine, est spécialisé dans les solutions cloud d’accès et d’authentification multi-facteur. « L’intégration des plateformes de sécurité réseau, périphérique et cloud de Cisco avec les produits d’authentification et d’accès de Duo permettra aux clients de Cisco de connecter facilement et en toute sécurité les utilisateurs à n’importe quelle application sur tout périphérique en réseau », explique l’équipementier dans un communiqué.

Duo avait démarré la conquête du marché européen il y a quelques mois via le recrutement de fournisseurs de services managés. En France, la société Teneo, basée à Nanterre, relaye par exemple l’offre de Duo.