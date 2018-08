Cisco a annoncé la semaine dernière son intention d’acquérir pour 2,3 milliards de dollars le spécialiste de la sécurité des accès et des identités Duo Security. Cisco compte sur l’offre de ce dernier, qui compte Google parmi ses investisseurs, pour faciliter la connexion des utilisateurs à leurs applications qu’elle soit en ligne ou sur site et depuis n’importe quel périphérique. La technologie de Duo est censée donner à Cisco une maîtrise accrue des accès en environnements multiclouds et cloud hybrides. Duo Security continuera d’être dirigé par son actuel PDG Dug Song. Duo avait démarré la conquête du marché européen il y a quelques mois via le recrutement de fournisseurs de services managés. En France, la société Teneo, basée à Nanterre, relaye par exemple l’offre de Duo.