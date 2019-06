En octobre dernier, Cisco faisait l’acquisition pour 2,35 milliards de dollars de Duo, spécialiste du contrôle d’accès et de l’authentification multifactorielle au travers du cloud.

A l’occasion de l’événement Cisco Live qui s’est déroulé ce mois-ci à San Diego, le directeur du développement commercial de la firme de San Jose, Steve Benvenuto, a indiqué à CRN que Duo enregistrait la plus forte croissance au sein du portefeuille Cisco.

« Duo est notre produit à la plus forte croissance actuellement dans l’entreprise, c’est fantastique. Il continue d’élargir ce portefeuille de produits que nous avons construits et acquis au cours des 5 ou 6 dernières années », a-t-il affirmé à nos confrères. « Ainsi, du point de vue des partenaires, cela leur ajoute un autre discours sur la sécurité qu’ils peuvent tenir à leurs clients. C’est une offre fantastique pour les solutions cloud et SaaS, car les partenaires adoptent ce modèle de revenus récurrents. Cela leur donne une idée précise sur la manière de transformer leur activité. »

L’authentification multifactorielle est en quelques sorte la base de toute sécurité. Elle a été inventée en 1985 avant même que les pare-feux ne fassent irruption sur le marché a de son côté expliqué le cofondateur de Duo, Jon Oberheide, désormais chez Cisco. Celui-ci estime que toute entreprise voulant protéger les identités et empêcher le phishing à grande échelle doit s’appuyer sur cette technologie. « Le problème que rencontrent les organisations est que son déploiement est fastidieux. C’est là que Duo innove vraiment en mettant au point une technologie de sécurité pour les personnes facile à utiliser pour sécuriser l’accès des employés. »