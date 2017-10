Cheops Technology vient de publier ses résultats pour l’exercice clos le 30 avril dernier. Un exercice a été marqué par l’acquisition de l’intégrateur francilien FPS. En consolidant les revenus de ce dernier – dont l’absoption n’est pas encore effective – Cheops Technology affiche un chiffre d’affaires annuel de 97,3 M€, contre 81,7 M€ pour l’exercice précédent. On notera toutefois que le groupe manque le pallier des 100 M€ en raison d’un tassement de sa croissance organique à +2,6% (+3% pour FPS), contre +11% sur l’exercice précédent.

Hors FPS (qui a réalisé 13,4 M€ en rythme annuel), le chiffre d’affaires s’établit à 83,9 M€. Si l’activité Cloud & services managés continue de progresser à un rythme soutenu (+17%), l’activité ventes & services d’infrastructures marque le pas. Les autres activités (réseau & sécurité et modernisation technologique) restent dans une « tendance haussière », selon les termes du communiqué du groupe, portées par « un début d’accompagnement des clients dans leur trajectoire vers le Cloud ».

« FPS, qui a permis au groupe de renforcer sa visibilité sur la région parisienne et de compléter son expertise dans le stockage et la gestion de données, s’est parfaitement intégrée dans la dynamique du groupe […] et est désormais prête à adresser le marché du Cloud dans la région parisienne », souligne toutefois le groupe.

Le résultat d’exploitation recule de 17% à 3,5 M€ (contre 4,23 M€ il y a un an) et le bénéfice net – en baisse également, bien que moins prononcée (-6,5%), s’établit à 2,66 M€. « Au regard des lourds investissements réalisés, l’exercice présente une rentabilité satisfaisante, parfaitement en ligne avec les attentes », commente le groupe.

Sur l’exercice en cours, Cheops Techology prévoit de passer la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires, hors acquisitions. Le groupe devrait également finaliser sa première acquisition aux USA. Il vient à ce titre d’entrer en négociations exclusives avec une cible potentielle. Enfin, Cheops devrait prendre livraison de l’extension de son siège social au cours du premier semestre 2018 (photo), ajoutant 3.300 m2 de surfaces de bureaux aux 2.000 m2 existants.