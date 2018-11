Symantec annonce le départ de son directeur des opérations (COO), Michael Fey. Ce dernier démissionne et renonce à ses indemnités de départ quelques mois à peine après une enquête interne du comité d’audit qui avait identifié « un comportement incompatible » avec le code de conduite de l’entreprise et les politiques associées rapporte CRN. Cette enquête réalisée au mois de mai suite aux déclarations d’un ancien employé, n’avait donné lieu à aucune mesure spéciale. Quatre mois plus tard, Symantec reconnaissait que 13 millions de dollars provenant d’une transaction client avaient été comptabilisés à tort dans le chiffre d’affaires du trimestre clos en mars 2018, alors qu’un million seulement aurait dû être réellement pris en compte au cours de cette période.

La société basée à Mountain View a déclaré jeudi que le départ de Michael Fey de Symantec était effectif immédiatement. Selon un document déposé auprès de la SEC, l’intéressé a accepté de renoncer à toutes les indemnités de départ, aux attributions d’actions non acquises et aux paiements de bonus en espèces. Il s’engage par ailleurs à respecter une clause de non-concurrence et de non-sollicitation de 12 mois et à renoncer à toute réclamation de sa part à l’encontre de l’éditeur. En échange, celui-ci a accepté de prolonger la période d’exercice des options d’achat d’actions acquises de Michael Fey jusqu’en février 2020 ou les jusqu’à la fin de l’exercice de ces options.

Le COO a déclaré que son départ n’était pas du tout lié à l’enquête et que l’absence d’indemnité de licenciement était due au fait qu’il avait démissionné. De son côté, Symantec a refusé de préciser si ce départ était lié aux conclusions de l’enquête.

« Ce jour est passionnant et difficile, alors que j’ai choisi de m’engager dans la prochaine étape de ma carrière », indique Michael Fey sur sa page LinkedIn. « Bien que ce fût une décision difficile de quitter cette formidable équipe, je suis très enthousiaste concernant l’avenir. »

Michael Fey a débuté en tant que président et COO de Blue Coat Systems en décembre 2014 et assumait le même rôle chez Symantec depuis août 2016, date de la clôture de l’acquisition de Blue Coat par la société. Michael Fey a rejoint Symantec aux côtés de Greg Clark, le CEO de Blue Coat qui occupe les mêmes fonctions chez Symantec.

Le rôle de Michael Fey sera désormais en grande partie assuré par Art Gilliland, l’ancien président-directeur général de Skyport Systems. Il a dirigé le spécialiste de l’hyperconvergence jusqu’à sa cession à Cisco en début d’année. Art Gilliland avait travaillé chez Symantec entre 2006 et 2012, où il prit notamment en charge le secteur de la sécurité de l’information, une division de 1.300 personnes.

Art Gilliland assumera les fonctions de vice-président et directeur général des produits d’entreprise de Symantec. A ce titre, il supervisera les équipes de produits et d’ingénierie de la société, l’organisation support client d’Enterprise Security et l’équipe de recherche STAR (Security Technology and Response). Il reportera directement à Geg Clark. « Art est un cadre respecté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre organisation, et nous sommes ravis de le recevoir à nouveau chez Symantec », commente ce dernier dans un communiqué.