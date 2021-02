Canon France annonce avoir obtenu le label Égalité Professionnelle de l’AFNOR attestant du respect de l’égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l’entreprise. Pour cela, Canon s’est soumis à un audit sur la gestion de ses ressources humaines et de ses actions en matière d’égalité professionnelle. Cette reconnaissance démontre l’engagement de Canon France via ses actions en matière d’accès des femmes à la formation, de mixité (à l’embauche et au Comité de direction), promotion professionnelle, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle (avec l’augmentation du temps partiel choisi, la formalisation du droit à la déconnexion, la pérennisation du télétravail, le nombre important de jours pour enfant malade et les aménagements horaires pour la rentrée scolaire) et l’égalité en matière de salaire (l’écart s’est réduit de 10% en 2017 à 6% en 2019).