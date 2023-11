L’éditeur open source allemand Camunda annonce une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs dans l’Hexagone pour développer des offres de service autour de sa plateforme d’automatisation des flux de travail et des processus métiers.

« Notre solution intègre des technologies de pointe comme le BPMN ou l’IA. Elle est d’ores et déjà utilisée par plus de 500 clients à l’échelle mondiale », déclare Stéphane Faivre-Duboz, directeur commercial de Camunda en France, dans un communiqué (cf. photo). Elle s’adresse aux « intégrateurs qui souhaitent rapidement mettre en œuvre des projets complexes intégrant les spécificités métiers et organisationnelles de leurs clients ».

Camunda rappelle avoir un programme de certification des partenaires et pouvoir donner accès à des ressources techniques, commerciales et marketing. A l’heure actuelle, l’éditeur berlinois revendique cinq partenaires en France, sans donner plus de détails dans le communiqué. Sur la page partenaires de son site, on trouve notamment Atos et Sopra Steria.