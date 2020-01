C’est une surprise. Accenture va acquérir l’activité Cyber ​​Security Services de Symantec auprès de Broadcom, qui en est propriétaire depuis l’été dernier. Les termes financiers de l’opération, qui devrait être finalisée au mois de mars, ne sont pas dévoilés. « Cette acquisition fera d’Accenture Security l’un des principaux fournisseurs de services de sécurité gérés, améliorant encore sa capacité à aider les entreprises à anticiper, détecter et répondre rapidement aux cybermenaces », commente le groupe de conseil dans un communiqué.

Le portefeuille de services de cybersécurité de Symantec comprend la surveillance et l’analyse des menaces à travers un réseau de centres d’opérations de sécurité, des services de renseignement sur les menaces et de réponse aux incidents spécifiques aux industriels et aux menaces en temps réel. Les six centres d’opérations de sécurité sont situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, en Australie, à Singapour et au Japon. Les services de sécurité gérés sont pris en charge par une plateforme cloud qui fournit un flux constant d’informations techniques et cybernétiques sur les menaces via un portail personnalisable.

L’activité acquise a son siège social à Mountain View en Californie et comprend plus de 300 personnes à travers le monde qui opèrent pour des organisations de premier plan dans un large éventail d’industries, y compris les services financiers, les services publics et gouvernementaux, la santé, les télécommunications, les médias, les entreprises technologiques et la vente au détail.

« La cybersécurité est devenue l’un des impératifs commerciaux les plus critiques pour toutes les organisations, quelle que soit leur industrie ou leur emplacement géographique », indique dans le communiqué Julie Sweet, directrice générale d’Accenture. « Avec l’ajout de l’activité Cyber ​​Security Services de Symantec, Accenture Security offrira l’un des services gérés les plus complets aux entreprises mondiales pour détecter et gérer les menaces de cybersécurité visant leurs entreprises. »

Au cours de son exercice 2019, Accenture a investi près de 1,2 milliard de dollars à l’échelle mondiale dans 33 acquisitions afin d’acquérir des compétences et des capacités essentielles dans des secteurs stratégiques à forte croissance du marché. Dans le domaine de la cybersécurité, le groupe a notamment racheté Deja vu sécurité, iDefense, Maglan, Redcore, Arismore et FusionX.