Troisième acquisition d’Accenture dans le secteur de la cybersécurité cette année. Après avoir annoncé début janvier le rachat auprès de Broadcom de l’activité Cyber Security Services de Symantec et en mars celui de Context Information Security, le groupe de conseil a jeté son dévolu surRevolutionary Security, une société spécialisée dans la cybersécurité pour les environnements IT et de technologie opérationnelle). Les termes financiers de la transaction n’ont pas été révélés.

Le portefeuille de services de Revolutionary Security comprend l’évaluation, les tests, la conception et le développement de programmes et de fonctions de sécurité ainsi que des opérations de cybersécurité. La société s’appuie sur des technologies et des méthodes propriétaires pour aider à améliorer les capacités de sécurité de ses clients et à gérer les risques. Son service de test de simulation de brèches et d’attaques LiveFire utilise des cybermenaces du monde réel pour identifier les lacunes dans les processus de sécurité et de surveillance, les opérations et les technologies de l’entreprise. Il permet par ailleurs de hiérarchiser les actions pour atténuer les cyber-risques.

Fondée en 2016 et basée dans la région de Philadelphie, Revolutionary Security emploie 90 personnes à travers les États-Unis. La société compte des clients dans les secteurs de l’énergie, de la fabrication, des soins de santé, des services financiers et des communications.

« Les offres de services de Revolutionary Security sont un complément parfait au portefeuille d’Accenture, cette acquisition renforce notre mission qui consiste à aider les clients à mieux protéger et défendre leurs organisations dans l’ensemble de leur écosystème », déclare dans un communiqué Kelly Bissell, responsable d’Accenture Security dans le monde.

« Les entreprises manquent souvent de la visibilité nécessaire pour gérer et mesurer le cyber-risque OT de la même manière que le risque informatique. La vaste expérience de Revolutionary Security acquise en collaboration avec des sociétés industrielles et leurs compétences techniques spécialisées seront extrêmement précieuses pour nos clients », ajoute de son côté Jim Guinn, qui dirige les activités de cybersécurité d’Accenture pour l’énergie, les services publics, les produits chimiques et les industries minières.