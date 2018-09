Le spécialiste des accès à distance Bomgar va acquérir l’éditeur de solutions de sécurité centrées sur les identifiants et leurs privilèges BeyondTrust auprès de Veritas Capital. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. La nouvelle entité s’appellera BeyondTrust. L’entreprise unifiée sera basée au siège social de Bomgar à Atlanta (Georgie). Cette opération réunira des équipes de professionnels « ayant pour mission de sécuriser les accès privilégiés et de permettre aux entreprises de se protéger des cyberattaques, tout en optimisant la productivité des utilisateurs », précise un communiqué de Bomgar.

Bomgar sécurise les identifiants privilégiés, les sessions de prise en main à distance et les terminaux. De son côté BeyondTrust a développé une plateforme PAM permettant aux organisations de gérer et d’adapter la gestion et la sécurité des privilèges à mesure que les menaces évoluent, se transforment et impactent leurs points d’accès, serveurs, IoT, environnements cloud et réseaux. « Cet ensemble de solutions constituera le portefeuille Privileged Access Management le plus complet du marché, utilisé par plus de 19.000 clients dans le monde », affirme le communiqué.

« Nous sommes très heureux de bénéficier du leadership de BeyondTrust sur le marché de la gestion des accès privilégiés, et nous sommes ravis des bénéfices que cela pourra apporter à nos clients, partenaires et employés », déclare dans le document le CEO de Bomgar, Matt Dircks , qui prendra la direction de la nouvelle société. « Nos deux entreprises emploient des professionnels ayant à cœur de protéger les organisations des attaques liées aux accès privilégiés. En unifiant nos forces et ressources, notre entreprise pourra être encore plus innovante pour proposer des technologies permettant de protéger nos clients contre les menaces en constante évolution. ».

En avril de cette année, Bomgar a été acquis par Francisco Partners, société de capital-investissement spécialisée dans les technologies auprès de Thoma Bravo. « Bomgar et BeyondTrust sont tous deux reconnus depuis de nombreuses années pour leur capacité à innover et à proposer des solutions, des services et un support appréciés des clients. Nous pensons que regrouper Bomgar et BeyondTrust est une combinaison gagnante et que cela mènera à une position de leader indiscutable sur le marché en forte croissance qu’est la gestion des accès privilégiés », explique de son côté le fondateur et CEO de Francisco Partners, Dipanjan DJ Deb.