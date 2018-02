Le spécialiste du support à distance sécurisé et de la gestion des accès privilégiés Bomgar vient d’acquérir, pour un montant qui n’est pas dévoilé, Lieberman Software. Créé en 1978 et basé à Los Angeles, cet éditeur propose des logiciels de gestion des identités et des identifiants privilégiés. Il compte parmi ses clients des entreprises comme Visa, Sony, CBS, Mattel, NetApp, Nissan ou encore Ferrari.

Dans un communiqué Bomgar indique que cette acquisition accélère considérablement les efforts qu’il a entrepris pour offrir aux entreprises une technologie de premier plan leur permettant de sécuriser leurs accès et connexions mais aussi d’analyser, de gérer et de protéger les identifiants privilégiés tout en identifiant et en neutralisant simultanément les attaques.

« La sécurité est au cœur-même des solutions Lieberman Software. L’entreprise propose une gamme de solutions sécurisées performantes et fiables et possède une longue liste de clients hautement satisfaits. Nous sommes très heureux d’accueillir l’équipe Lieberman au sein de la famille Bomgar et sommes déterminés à proposer ensemble aux clients de Bomgar et Lieberman les produits et services exceptionnels qu’ils sont en droit d’attendre. En associant ainsi nos technologies, nous allons pouvoir leur proposer une solution PAM de défense en profondeur rapide à déployer, facile à prendre en main et offrant une expérience utilisateur inégalée », explique dans un communiqué le CEO de Bomgar, Matt Dircks.

A l’issue de la transaction, une solution PAM unifiée sera proposée. Elle permettra la détection automatique des comptes privilégiés, la gestion et la rotation accélérée des identifiants, la gestion des comptes de service et leurs dépendances, la supervision et l’enregistrement des sessions d’accès privilégiés ainsi que la sécurisation et le contrôle des accès à distance des administrateurs et salariés privilégiés ainsi que des fournisseurs externes.

Jusqu’à présent, les deux entreprises étaient déjà partenaires. La solution Bomgar s’intègre en effet déjà avec le logiciel Lieberman Enterprise Random Password Manager permettant ainsi l’insertion automatique du mot de passe dans les systèmes autorisés via la connexion chiffrée Bomgar, et la suppression de l’obligation de partage et d’exposition des identifiants des comptes privilégiés.