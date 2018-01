Désormais dans les mains du fonds Thoma Bravo, Barracuda Networks vient de faire l’acquisition de PhishLine, un éditeur de solutions de sécurité. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Créé en 2011 et basé à Milwaukee (Wisconsin), PhishLine est à l’origine d’une plateforme SaaS dédiée à la simulation et à la formation contre les attaques par ingénierie sociale. Celle-ci fournit des fonctions d’analyse de données et de reporting devant permettre aux entreprises de mesurer et d’afficher les risques aux niveaux macro et micro à la fois concernant la technologie et l’action humaine. Avec l’acquisition de PhishLine, Barracuda combine sécurité réseau, protection des données, protection contre les menaces ciblées telles que le phishing et le spearphishing basée sur l’intelligence artificielle, et formation des utilisateurs aux meilleures pratiques au sein d’une même solution qui fournit une protection complète contre les menaces provenant des emails.

« La formation sur les meilleures pratiques en matière de sécurité est un domaine important et en rapide évolution, en particulier du fait du nombre croissant d’attaques ciblées qui font du facteur humain un maillon critique dans la chaine de valeur de la sécurité », commente dans un communiqué BJ Jenkins, président et CEO de Barracuda. « PhishLine a basé sa culture sur le développement de solutions de protection email innovantes, intégrant des fonctionnalités d’analyse de données et d’ingénierie sociale. Combiner la puissance des technologies de sécurité de Barracuda avec les fonctionnalités de PhishLine nous donne l’opportunité de fournir à nos clients une formation sur la cyber sécurité intégrée et adaptable, conçue pour prévenir les menaces de sécurité via email. »

PhishLine, qui détient trois brevets et a huit autres brevets en cours de dépôt pour sa plateforme SaaS, est reconnu en tant que Visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions informatiques de formation sur la sécurité.