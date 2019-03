S’appuyant sur la croissance de 120% en deux ans de ses activités auprès des fournisseurs de services gérés, Barracuda se renforce sur ce marché en reprenant la plateforme Managed Workplace (RMM) de supervision et de gestion à distance d’Avast. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Selon les termes de l’accord intervenu entre les deux sociétés, Barracuda va commercialiser l’offre Avast Business CloudCare.

Managed Workplace offre une plateforme RMM complète avec des outils et des services tels que l’évaluation de la sécurité des sites, la gestion des comptes Office 365 et un antivirus intégré.

Barracuda se développe rapidement sur le marché des fournisseurs de services gérés. Au cours des deux dernières années, la société a presque triplé son fichier de partenaires MSP dans le monde. Le nombre d’entre eux utilisant plusieurs solutions Barracuda a augmenté de plus d’un tiers en un an. L’année dernière, la firme de Campbell (Californie) a étendu ses solutions de sécurité destinées aux MSP avec Managed PhishLine, un service leur permettant de proposer à leurs clients des simulations d’attaques de phishing combinées à de la formation. Avec cette nouvelle acquisition, Barracuda met à leur disposition un outil offrant la possibilité de déterminer l’état de la sécurité du client et d’identifier les lacunes à combler. Un module leur permet par ailleurs de rationaliser davantage leurs opérations en centralisant les tâches Office 365 courantes telles que le suivi de l’activité des messageries et la réinitialisation les mots de passe. Déployée sur site ou en tant que service cloud s’exécutant sur AWS, la solution propose des API facilitant la gestion des plug-ins.