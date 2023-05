L’ESN américaine DXC Technology annonce un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 2,9% par rapport au trimestre précédent. Ces revenus sont de 30 millions de dollars en deçà des attentes des analystes, selon le cabinet Seeking Alpha.

« Nous avons stabilisé notre chiffre d’affaires », rassure Mike Salvino, le président du conseil d’administration de DXC, optimiste (cf. photo). La société annonce un bénéfice par action non GAAP de 1,02 dollars par action.

« Nous allons nous débarrasser d’un nombre important de nos centres de données. Nous allons remplacer les sous-traitants par des employé·e·s à temps plein », ajoute-t-il au cours d’une conférence d’annonce des résultats. « Au cours de l’exercice 2023, nous avons généré plus de 700 millions de dollars de flux de trésorerie disponible pour la deuxième année consécutive et respecté notre engagement de racheter nos actions pour un montant de 1 milliard de dollars (…) En 2024, nous prévoyons de continuer sur la même voie : augmenter notre flux de trésorerie disponible, améliorer notre marge de revenus, notre bénéfice par action et racheter un autre milliard de dollars de nos actions. »

DXC anticipe un chiffre d’affaires annuel 2024 compris entre 14,40 milliards de dollars à 14,55 milliards de dollars. Pour comparaison, l’an dernier, la société déclarait 14,43 milliards de dollars de revenus.