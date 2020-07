DXC a annoncé son intention de vendre son activité de logiciels pour fournisseurs de soin de santé à Dedalus pour 525 M$. La vente devrait être conclue d’ici au mois de mars 2021. L’accord devrait faire de Tysons, en Virginie (USA), l’activité de logiciels de santé de DXC, une succursale de groupe Dedalus. Basé à Florence, en Italie, Dedalus (l’ex-Medasys) revendique la place de numéro un européen des logiciels de santé.

DXC, né en 2017 de la fusion de HPE Enterprise Services et de CSC, recherche depuis la fin de l’année dernière des alternatives stratégiques pour trois de ses activités : ses solutions de santé et de services aux personnes aux États-Unis ; son activité de gestion de processus d’entreprise (Business Process Services) ; et son activité espace de travail et mobilité. Ces activités combinées représentent environ 25% du chiffre d’affaires total de DXC.

Les logiciels de santé de DXC sont actuellement utilisés par plus d’un million d’utilisateurs représentant 100 millions de dossiers de santé électroniques, explique DXC sur son site.

« La vente de notre activité de logiciels pour fournisseurs de soins de santé à Dedalus est conforme à notre stratégie visant à nous concentrer sur le socle technologique d’entreprise et à rationnaliser notre portefeuille », a déclaré Mike Salvino, président et chef de la direction de DXC Technology dans un communiqué.

Dedalus vient également de racheter les activités logiciels de santé d’Agfa-Gevaert (Agfa HealthCare IT) qu’il se prépare à fusionner avec ses activités existantes, notamment France.