Alors que l’adoption du cloud s’accélère, Azure grignote des parts de marché et menace désormais le leader AWS. C’est ce qui ressort de l’enquête réalisée au premier trimestre par Flexera auprès de 750 décideurs et utilisateurs d’organisations de toutes tailles dans le monde.

Désormais le cloud de Microsoft est utilisé par 69% des entreprises interrogées, contre 60% il y a un an. De plus 18% de ces entreprises expérimentent Azure et 5% envisagent de le faire.

AWS conserve une certaine avance avec 76% d’utilisateurs, mais ne compte que 12% d’expérimentateurs (et 5%de candidats potentiels), donnant à la firme de Redmond la possibilité de le rattraper rapidement.

C’est toutefois Google qui enregistre la plus forte croissance puisque sa part dans l’échantillon est passée en un an de 20 à 34%. Google Cloud est par ailleurs expérimenté par 26% des sondés et compte 12% d’utilisateurs potentiels.

Viennent ensuite Oracle (20% d’utilisateurs, 14% d’expérimentateurs et 11% d’utilisateurs potentiels), VMware (19%, 25% et 10%), IBM (15%,15% et 9%) et Alibaba (7%, 13% et 8%).

Comme le démontrent ces pourcentages, le multicloud règne en maître absolu. Sa part de marché est de 93% (dont 87% de cloud hybride et 6% de cloud public). A peine 6% des entreprises interrogées se contentent d’un seul cloud public et 1% d’un unique cloud privé.

Flexera a également demandé à son panel si en raison du Covid-19 l’utilisation du cloud dépassera les scénarios prévus. « Un peu » ont répondu 31% d’entre elles (29% des grandes entreprises et 37% des PME), « beaucoup » ont assuré 26% d’entre elles (30% des grandes entreprises et 13% des PME). En revanche, 8% des sondés annoncent un léger ralentissement (9% des grandes entreprises et 4% des PME) et 2% un fort ralentissement.

Sans surprise, les dépenses actuelles dépassent le budget prévisionnel affecté au cloud de 23%. Ces dépenses devraient par ailleurs augmenter de 47% au cours des 12 prochains mois.