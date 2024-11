La société de capital-risque française Axeleo Capital se lance dans la greentech avec un fonds baptisé Axeleo Green Tech Industry I (GTI I).

Soutenu par Bpifrance, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Veolia, le fonds de 125 millions d’euros va soutenir entre quinze et vingt start-up industrielles européennes. « C’est bien avancé pour 3 ou 4 opérations qui pourraient aboutir fin 2024 ou début 2025 », précise Mathieu Viallard, co-fondateur d’Axeleo Capital, auprès de La Tribune.

La première jeune pousse choisie est la bretonne Sweetch Energy, spécialisée en énergie osmotique. Cette énergie renouvelable est issue de la différence de salinité entre l’eau salée et l’eau douce, notamment lors de la rencontre entre l’eau de mer et l’eau douce dans l’estuaire d’une rivière.

Les capitaux apportés par le fonds d’investissement GTI I vont contribuer à financer le premier démonstrateur de production d’électricité osmotique qui sera installé sur l’écluse de Barcarin à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le delta du Rhône.

L’objectif final d’Axeleo sera de doubler le fonds à 250 millions d’euros, avec des montants attribués compris entre 3 et 10 millions d’euros dans les secteurs de l’énergie, de la chimie et des matériaux, de l’agriculture et l’alimentation, et de la mobilité.